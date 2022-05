Heathrow helpt Jens van Grunsven over tegenslag heen

De derde plaats gistermiddag in de Henders & Hazel Prix was een mooie opsteker voor Jens van Grunsven. De springruiter uit Erp kon wel een opkikker gebruiken, nadat de week van het CSI Eindhoven begonnen was met een fikse tegenvaller.

Maar wat graag had Jens van Grunsven (26) persoonlijk zijn stempel gedrukt op Van Grunsven Groep Derby, een van de hoofdnummers van het concours hippique in Eindhoven. De familie-inbreng blijft deze editie beperkt tot de naam van het bouwbedrijf van zijn vader en zijn oom, die één van de hoofdnummers van het CSI aan de Karpendonkse Plas sponsoren.

Quote Ik ga niet voor spek en bonen meedoen. Ik denk dat het goed is om met zo’n mentali­teit naar binnen te rijden Jens van Grunsven (26)

De Derby, die voor morgenmiddag op het menu staat, is geen doorsnee springparcours. Het schuurt aan tegen eventing. Een speciale wedstrijd vereist een speciale voorbereiding. Zo trok Van Grunsven met Greatlight naar Stoeterij De Heumstede in Hernen, om te oefenen op natuurlijke hindernissen. ,,Daar heb ik het Derby-parcours van hier een beetje nagebootst. Ik wilde zoveel mogelijk kansen creëren om te winnen. Ik ga niet voor spek en bonen meedoen. Ik denk dat het goed is om met zo’n mentaliteit naar binnen te rijden.”

Begin deze week, na terugkeer uit Bratislava van de Nations Cup met het Nederlands team, wachtte een onaangename verrassing. Greatlight bleek niet fit. Niet fit genoeg in elk geval voor een zware krachtmeting als de Van Grunsven Groep Derby. ,,Ik baal er erg van, maar het is niet anders. Niet fit is niet fit. Het was aan mij om de familie-eer hoog te houden. Helaas. Nu ga ik zaterdag maar kijken en lekker genieten.”

Specialistenwerk

Heathrow inzetten in de Derby is geen optie, ook al is tienjarige hengst in vorm. Daarvoor is de Derby te veel specialistenwerk. ,,De Derby telt twee keer zoveel hindernissen als een normaal parcours. En veel natuurlijke hindernissen. Een bult op galopperen en weer eraf met een sprongetje erachter. Heel anders dan we gewend zijn.”

Met Heathrow haalde Van Grunsven als enige Nederlander gisteren de barrage van de Henders & Hazel Prix met obstakels tot 1 meter 50. Ook in de jump-off bleef de neef van dressuurdiva Anky foutloos, maar de Italiaan Giampiero Garofalo (eerste) en de Amerikaaan Michael Hughes klopten hem op tijd. De derde plaats werd beloond met 3825 euro premie.

Nu hij de Derby moet laten skippen kijkt Van Grunsven uit naar de VDL Groep Grote Prijs van zondag, weer met Heathrow. Hij acht de hengst goed genoeg om in de toekomst te sprong te maken van driesterren-wedstrijden naar vijf-sterren, het summum in de paardensport. ,,Voor mijn gevoel kan Heathrow alles springen, maar we zijn samen nog een jonge combinatie. Zo’n paard kom je niet al te vaak tegen, daar moet je zuinig op zijn.”