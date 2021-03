Heeft Liverpool nog honger? Dat moet het team van Klopp vanavond laten zien

Door Mikos Gouka



De Puskas Arena in Boedapest, daar moet het vanavond gebeuren voor Liverpool. De thuiswedstrijd tegen Red Bull Leipzig in de achtste finale moet in Hongarije worden gespeeld, omdat de Duitsers niet naar Engeland kunnen afreizen. De ploeg van Julian Nagelsmann zou na de wedstrijd op Anfield namelijk twee weken in quarantaine moeten.



Liverpool moest in opdracht van de UEFA op zoek naar een vervangende locatie en als vergoeding dienen de Duitsers straks ruim een miljoen euro naar de club van Jürgen Klopp over te maken. Dat er niet op Anfield kan worden gespeeld, daar kunnen ze bij Liverpool wel even mee leven. Na liefst zes thuisnederlagen op rij is de magie van het legendarische stadion, waarin de thuisploeg zo vaak tot grote hoogte kon stijgen, voorlopig wel even verdwenen.