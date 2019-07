Heemskerk en Kromowidjojo naar halve finales

Kruijswijk en Groenewe­gen aan de start in Acht van Chaam

24 juli Steven Kruijswijk, podiumkandidaat in de Tour de France, en ritwinnaar Dylan Groenewegen staan volgende week woensdag aan de start van de Acht van Chaam. ,,Voor de zekerheid hebben we alvast maar vastgelegd", zegt secretaris Theo van der Westerlaken over de twee azen van Jumbo-Visma.