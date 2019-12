Heerenveen hoopt transfer Espejord snel af te ronden

Met de Noorse jeugdinternational heeft Heerenveen straks de gewenste extra spits binnen, die de concurrentie moet aangaan met Jens Odgaard. Eerder was onder anderen Thomas Buitink van Vitesse in beeld.



Heerenveen dong afgelopen zomer al naar de handtekening van Espejord. Tromsø, waar Espejord nog een jaar onder contract staat, degradeerde afgelopen maand uit de Noorse Eliteserien. Espejord was afgelopen seizoen 5 keer trefzeker.