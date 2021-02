Heerlijke ralley op Australian Open: Williams lacht al voordat ze het punt binnen heeft

F1-cou­reur Alonso naar ziekenhuis na ongeluk tijdens fietstocht

11 februari De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso is tijdens een fietstochtje in het Zwitserse Lugano aangereden. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Uit eerste onderzoeken zou blijken dat de Alpine Renault-rijder onder meer zijn kaak gebroken heeft.