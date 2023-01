Heldendaad Nuri Sahin: trainer Antalyaspor beschermt arbiter tegen eigen spelers, rood Alfons Groenendijk

LIVE Serie A | Ogenschijn­lijk zware blessure Jeroen Zoet, assists Teun Koop­meiners en Perr Schuurs

Vandaag is de herstart van de Serie A. Alle clubs komen voor het eerst in 2023 weer in actie. Het klapstuk is Inter - Napoli om 20.45 uur. Je vindt alle uitslagen en tussenstanden in onze widget onderaan dit artikel.

19:04