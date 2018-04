Helmond Sport dreigt Bosschenaar Jordy Thomassen kwijt te raken: 'Er is de nodige interesse'

Trappers slaat eerste slag tegen lastig Scorpions: 4-2

21:04 De ijshockeyers van Tilburg Trappers moesten het gaspedaal maandagmiddag diep intrappen om zich te ontdoen van Hannover Scorpions. Het eerste duel in hun best-of-five in de halve finale van de Oberligaplay-offs eindigde na een hard gevecht in 4-2.