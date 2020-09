Helmond Sport ontbindt contract van Dongenaar Mutzers

Helmond Sport neemt per direct afscheid van aanvaller Robert Mutzers (27), die nog een contract tot het einde van dit seizoen had. Dat wordt in goed overleg ontbonden; Mutzers zat op een dood spoor op De Braak en Helmond Sport kan iedere euro goed gebruiken in deze financieel zware tijd.

Het is nog niet bekend waar Mutzers zijn volgende uitdaging ligt, hij kan in elk geval niet meer overgeschreven worden naar een amateurclub. Die deadline is op 2 september verstreken, dus zodoende kan de Dongenaar pas in januari op een lager niveau spelen. Hij kan wel overstappen naar een profclub, maar voor zover bekend is er (nog) geen concrete interesse. Mutzers speelde sinds medio juni vorig jaar zeventien duels en scoorde twee keer.

Buiten de selectie

De linkspoot moest het in Helmond vooral doen met invalbeurten, hij startte slechts driemaal in de basis onder trainer Wil Boessen. Onder diens leiding werd het perspectief voor de aanvaller steeds minder rooskleurig, de laatste weken werd Mutzers zelfs buiten de selectie gehouden. Hij trainde - tijdens de onderhandelingen over de ontbinding van zijn contract - ook al een tijdje niet meer mee. Boessen zei eerder al dat zowel Helmond Sport als Mutzers daarin de tijd nam om ‘een goede keuze te maken’. Dat mondt nu dus uit in ontbinding van het contract.

Mutzers kwam zoals gezegd vorig jaar zomer naar Helmond, nadat hij daarvoor bij Kozakken Boys en in Oekraïne speelde. Hij speelde zich bij Tsjernomorets Odessa in de kijker door zijn goede seizoen bij FC Dordrecht, waar hij in 36 duels liefst twaalf keer trefzeker was. Daarvoor scoorde hij al aan de lopende band bij tweededivisionist De Treffers uit Groesbeek, dat nu alweer zijdelings naar hem informeerde, en vv Dongen uit zijn woonplaats.

Helmond Sport haalde vorige week al aanvallers Dani Theunissen en Jelle Goselink naar de club, verder is de club nog bezig met een linksback en is het de bedoeling dat Akif Hancer van Antalyaspor wordt gehuurd. Verder is het krappe spelersbudget al vergeven.

Robert Mutzers speelde in de voorbereiding nog met Helmond Sport tegen vv Gemert.