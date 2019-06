Helmond Sport versterkt zich met Dongense aanvaller Robert Mutzers

De afgeronde overgang betekent voor Mutzers een terugkeer in het betaalde voetbal. Eerder kwam de multifunctionele aanvaller, na een succesvolle periode bij topamateurclub De Treffers, al uit voor FC Dordrecht. Daar moest de Dongenaar echter weg na een akkefietje met toenmalig trainer Gérard de Nooijer.

Mutzers laat via het persbericht van Helmond Sport weten bij te zijn met de transfer. Daarnaast bedankt hij de club voor het vertrouwen. Algemeen directeur Leon Vlemmings laat weten dat de eerstedivisionist Mutzers in de winterstop al wilde halen. Hij is vanzelfsprekend ook blij met de deal.