Hendrix in wachtkamer bij Bologna, einde Lukaku-soap in zicht?

NEC gaat niet in zee met testspeler Axel Borgmann. De 25-jarige Duitse linksback was sinds woensdag op proef bij de eerstedivisionist uit Nijmegen. Borgmann speelde vrijdag een helft mee in de oefenwedstrijd tegen eredivisieclub RKC Waalwijk (2-1). De oud-speler van Schalke 04 en VVV-Venlo heeft de technische staf in dat duel en in de trainingen niet kunnen overtuigen. Na het transfervrije vertrek van Leroy Labylle heeft NEC in Souffian El Karouani nog maar één echte linkervleugelverdediger in de selectie.