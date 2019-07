Hendrix staat open voor Bologna: ‘Kans bestaat dat ik ga’

Hendrix verwacht dat hij dinsdag nog niet is vertrokken als PSV op bezoek gaat bij FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. “Daar ben ik normaal gesproken gewoon bij”, zei hij. “Zo lang ik bij PSV ben, zal ik alles voor deze club geven.”

Hendrix irriteerde zich in de eerste helft aan het slappe spel van PSV tegen Ajax. Hij ontsnapte tot twee keer toe aan een tweede gele kaart. “Ik ging tweemaal over het randje” zei hij over overtredingen op Daley Blind en Donny van de Beek. “Zo’n speler ben ik ook wel een beetje. Ik wil dan iets duidelijk maken, maar dat kan ook anders.”