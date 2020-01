Henin geeft Bertens gratis advies: ‘Kiki moet er extreem in geloven’

Pedro Marques is speelge­rech­tigd voor FC Den Bosch

14:58 Pedro Marques kan vrijdagavond zijn debuut maken voor FC Den Bosch in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Alle papierwerk is rond, de spits is speelgerechtigd, aldus manager voetbalzaken Bert Ruijsch van de Bossche voetbalclub.