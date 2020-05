Heracles vindt bod Racing Genk nog te laag

Racing Genk is serieus geïnteresseerd in Cyriel Dessers, weet Tim Gilissen, de technisch directeur van Heracles. „Er is contact geweest en een bod gedaan, maar het feit dat we niet om tafel zitten, zegt genoeg. Het heeft nog niet tot onderhandelingen geleid.”



In de Belgische media werd een vraagprijs van zes miljoen euro gedropt, dat zou Heracles willen hebben voor Dessers. Maar dat wordt aan Almelose zijde niet bevestigd. „Er is nog geen bedrag genoemd”, zegt Gilissen. „We zitten in de fase dat wordt afgetast wat de bandbreedte van de transfersom zou moeten zijn.” Hij verwacht niet dat de transfer op korte termijn beklonken wordt.