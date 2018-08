Herlings dolt ook in Bulgarije met de concurrentie

Cairoli werd in de eerste ronde opgehouden door een val van Max Anstie. De titelverdediger uit Italië kon de motor van de vallende Brit niet ontwijken, maar bleef zelf wel op de been. Herlings was intussen in geen velden of wegen meer te bekennen.

Juiste startpositie

De Brabander had niet de beste start van het veld, maar zijn keuze om uiterst rechts achter het starthek plaats te nemen, bleek toch de juiste. Herlings mocht als eerste een plekje uitzoeken, nadat hij zaterdag de kwalificatiewedstrijd gewonnen had.

Bij het uitkomen van de eerste bocht lag hij tweede, voor de volgende bocht had hij kopstarter Tim Gajser al te grazen. Gestaag bouwde Herlings zijn voorsprong uit tot 15 seconden. De hitte - het kwik liep in Sevlievo op tot 33 graden - leek hem niet te deren. ,,Ik heb nog energie kunnen sparen voor de 2e moto", zei hij. ,,Het ging goed, ook al is dit niet mijn favoriete baan met die harde ondergrond. Voor het kampioenschap heb ik goede zaken gedaan, maar het is nog steeds niet gedaan."

Coldenhoff 9e

Cairoli won nog wel wat plaatsen, maar toen hij eenmaal KTM-teamgenoot Glenn Coldenhoff van de 8e positie had verdrongen, stokte zijn opmars. Het was opnieuw een flinke deuk in het zelfvertrouwen van de Italiaan. Hij was toch al niet fit naar Bulgarije afgereisd. Vorige week liep hij bij een crash in Zwitserland een knieblessure op. Coldenhoff kwam als 9e over de streep.