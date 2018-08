Herlings geeft rijles in Lommel

Jeffrey Herlings speelde zondagmiddag in de eerste manche van de GP van België met de concurrentie. Alleen rivaal Antonio Cairoli hield de ontketende Nederlander tot aan de finish in het vizier, zonder een moment een bedreiging te vormen.

Op het slopende zandcircuit van Lommel, dat de 23-jarige Herlings op het lijf is geschreven, hield de Brabander het hoofd koel bij temperaturen van bijna dertig graden. Hij domineerde vanaf de start. In het verleden was de start de achilleshiel van de man uit Oploo, waardoor het publiek getrakteerd werd op een spannende inhaalrace. Tegenwoordig is Herlings ook op de eerste meters nog sporadisch op een fout te betrappen.

In de WK-stand vergrootte hij zijn voorsprong op titelhouder Cairoli met drie punten tot 33. ,,Ik ben blij dat ik weer kopstart had", zei Herlings aan de eindstreep. ,,Ik ben de eerste twee ronden voluit gegaan. Daarna heb ik een tempo gekozen waarvan ik wist dat ik het in deze hitte 35 minuten vol kon houden." Hij wilde nog voldoende energie overhouden voor de tweede manche, waarin hij zijn twaalfde MXGP-weekeinde van het seizoen hoopt te behalen.

Coldenhoff zesde