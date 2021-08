Herlings soeverein naar pole in Letland

De Brabander lijkt niet of nauwelijks last te hebben van zijn gebroken schouderblad. Hij was een seconde sneller dan WK-leider Tim Gajser en mag vanmiddag tijdens de manches als eerste een startplek uitzoeken. Met Glenn Coldenhoff (P6), Brian Bogers (P7) en Calvin Vlaanderen (P9) waren er in totaal vier Nederlanders in de top-tien.