Heroes Den Bosch wint thriller van Hubo Limburg United

Heya Den Bosch, Heya Den Bosch klonk het in de Maaspoort in Den Bosch. De basketballers van Heroes Den Bosch wonnen na een zenuwslopende wedstrijd in de verlenging met 92-88 van Hubo Limburg United.

Even hield het publiek in de Maaspoort zijn adem in. Het was de laatste seconde van het vierde kwart in de wedstrijd tussen Heroes Den Bosch en Hubo Limburg United in de BNXT-League. Een schotpoging van de bezoekers belandde op de ring en er niet doorheen. Dat betekende verlengen, want de stand was 77-77.

Zinderende slotfase

De toeschouwers konden weer eventjes rustig zitten, want in de zinderende slotfase waren ze er bij gaan staan. Heroes kon een voorsprong niet vasthouden en keek zo’n zestien seconden voor tijd tegen een achterstand van twee punten aan. Dankzij twee benutte vrije worpen van Verners Kohs sleepte de thuisploeg er een verlenging uit.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Het verschil tussen Heroes Den Bosch en Hubo Limburg was lange tijd klein. De thuisploeg ging goed van start en nam dankzij twee rake driepunters van Austin Price al snel een 10-4 voorsprong tegen Hubo Limburg United. Al was dat ook het grootste verschil tussen beide teams tot de slotfase van het derde kwart. Het lukte de thuisploeg niet om afstand te nemen van de Belgische ploeg. Aan het eind van het eerste kwart was het verschil twee punten: 20-18.

Het merendeel van de tijd stond Heroes wel op voorsprong, maar in het tweede kwart keek het enkele periodes tegen een kleine achterstand aan. Desondanks gingen de Bosschenaren rusten met een voorsprong: 37-34.

Geen geruststellende voorsprong

De bezoekers uit België hielden Heroes in het vizier en gingen er in de beginfase van het derde kwart overheen. Al was de Belgische voorsprong slechts minimaal: 42-43. Dat Heroes op achterstand stond was slechts van korte duur. Dankzij een score van Jito Kok kwam de thuisploeg weer op voorsprong. Aan het einde van het derde kwart was de stand 60-55. Geruststellend was die voorsprong nog allerminst.

Dat bleek wel in de slotfase van het vierde kwart. Binnen mum van tijd bogen de gasten een achterstand van zeven punten om in een voorsprong. Mede dankzij de benutte vrije worpen van Kohs werd er een verlenging uitgesleept. Daarin trokken de Bosschenaren de zege naar zich toe.