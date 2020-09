Heroes haalt Litouwse forward Biruta.

De 28-jarige Biruta wordt overgenomen van Lietkabelis, dat in de hoogste Litouwse divisie en heeft ervaring in de Basketball Champions League, een Europese divisie hoger dan waar Heroes dit seizoen in uit zal komen. Biruta is een oude bekende van Miha Lapornik, die sinds deze zomer nieuw is in de Maaspoort en vooralsnog ene uitstekende indruk maakt in de voorbereiding. De voormalig jeugdinternational tekent een contract voor één seizoen.

Biruta is blij met de overgang en kijkt ernaar uit om zich bij de versterkte selectie aan te sluiten. “Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan bij Heroes”, zo laat de power forward optekenen in het persbericht van de club. “Ze hebben deze zomer goede zaken gedaan met het aantrekken van Miha Lapornik en Demario Mayfield. Dat zegt veel over de opmars die de club maakt. Ik verwacht een hoog niveau in de trainingen en dat we dit jaar iets moois neer kunnen zetten.”

Technisch manager Roel van de Graaf verwacht dat de Litouwer op diverse vlakken belangrijk zal zijn voor Heroes. “Biruta is een speler die het vuile werk op kan knappen onder de basket en een belangrijke ondersteunende rol kan gaan spelen voor onze guards.” Vaak kunnen grotere spelers door het zetten van bloks ruimte creëren voor de kleinere spelers om te kunnen schieten of aanvallen op te zetten. “Naast dat kracht en souplesse zitten opgesloten in zijn spel is hij ook een werkpaard met een grote motor.”