Heroes maakt verschil met BAL al voor rust

Vooral in het eerste kwart draaide Heroes op volle toeren. Voorin stond het vizier op scherp en achterin werd er nauwelijks iets weggegeven: 25-10. In de tweede tien minuten krabbelde BAL even wat terug tot 28-19, maar bij rust had Heroes weer ruim orde op zaken gesteld: 43-19. In de tweede helft kon de ploeg van coach Jean-Marc Jaumin zich wat concentratieverlies permitteren, maar met de kwartstanden 23-23 en 18-19 kwam de thuiszege nooit in gevaar.