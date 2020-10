‘Herstellende’ Bertens in minder dan een uur overtuigend naar vierde ronde

Woensdag verliet Bertens de baan nog in een rolstoel, totaal afgepeigerd. Nu was zo scherp als een mes. Na twee zeer moeizame partijen van drie uur was het vluggertje zeer welkom. In 58 minuten klaarde Bertens de klus: 6-2, 6-2. Ogenschijnlijk topfit en goed tennissend. ,,Ik ben blij dat het dit keer wat sneller gaan”, zei ze. ,,Want eigenlijk ben ik nog herstellende.”



Bertens speelde een totaal andere wedstrijd dan in de eerste rondes tegen Katarina Zavatska en Sara Errani. Ze was vanaf de eerste bal scherp, ook al verloor ze haar eerste servicebeurt. Ze bewoog goed, was geduldig in de rally, maar niet te verdedigend. En maakte meestal de juiste keuzes. Er was ook meteen wat positieve emotie te zien, Bertens leek vastberaden er nu eens een zakelijke zege van te maken. Wat daarbij ook hielp was het gesloten dak boven het center court, waar de partij door het uitgelopen schema door de regen naartoe was verplaatst. Op de iets snellere ‘indoorbaan’ kwam haar eerste service harder door. En voelde Bertens zich ook wat comfortabeler om tijdens de rally de aanval te kiezen. Vanaf 2-2 won ze vier snelle en goede games op rij en verzegelde de eerste set. Siniakova maakte te veel fouten, maar kreeg ook niet de kans om in haar ritme te komen.