‘Het Europese voetbal ligt misschien wel tot september stil’

Op dit moment is alleen duidelijk dat alle toonaangevende Europese voetbalcompetities niet eerder dan begin april weer worden hervat. ,,Maar het is krankzinnig om te denken dat er volgende maand al gevoetbald wordt”, vertelt een bron aan de Britse kwaliteitskrant. Voetbalbonden zouden deze weken gebruiken om tijd te winnen, omdat ze zich voorlopig ook geen raad weten met de situatie.

Mogelijk wordt dinsdag meer duidelijk als de UEFA via een videoverbinding met vertegenwoordigers van 55 Europese bonden vergadert. De kans lijkt groot dat het EK wordt verplaatst naar de zomer van 2021. Mogelijk komt er een vroegtijdig einde aan de Champions League en Europa League of worden de dubbele ontmoetingen tussen clubs in die toernooien gereduceerd door één wedstrijd. Op die manier kunnen de nationale competities wellicht nog worden afgewerkt.

Het blijft belangrijk om die competities voor juli af te sluiten, omdat eind juni veel contracten van voetballers aflopen. Als er voorlopig niet kan worden gevoetbald in Europa, dan zijn er volgens The Independent drie opties. De eerste mogelijkheid is het seizoen uitspelen, zelfs als het volgende voetbaljaar later moet beginnen. Een tweede optie is het seizoen afsluiten met de huidige standen. En de derde mogelijkheid zou zijn om een streep te zetten door het hele seizoen.