Het ‘geheime knopje’ op het stuur van Fabian Cancellara

Je zou kunnen zeggen: valsspelen is valsspelen. Moedwillig de regels overtreden om ten opzichte van je opponenten een voordeel te bemachtigen, je zou het allemaal over één kam kunnen scheren. Maar gelukkig zit wielrennen gecompliceerder in elkaar dan dat. Twee seconden te lang een bidon vasthouden om door de ploegleidersauto voortgetrokken te worden, systematisch bloeddoping gebruiken, delen van het parcours met de trein afleggen, tegenstanders omkopen, als achterblijver op een berg een duwtje van het publiek vragen…het is allemaal verboden, maar het is niet allemaal even erg.