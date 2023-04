Het is een frustrerend seizoen, maar toch valt er bij Tachos wat te genieten: ‘We wisten dat het een zwaar seizoen ging worden’

Momenten van euforie zijn er dit seizoen nauwelijks bij RED-RAG/Tachos. De handballers uit Waalwijk spelen op het hoogste niveau tegen de beste ploegen uit Nederland en België en winnen amper. ,,Het is tof dat we ons mogen meten met dit soort ploegen.”

Het moet een frustrerend seizoen zijn voor iemand die niet tegen zijn verlies kan. In de BENE-League verloor Tachos 20 van de 22 wedstrijden en in de HandbalNL-League volgden zes nederlagen in evenveel duels. Afgelopen zaterdag was koploper Kembit-Lions/Sittardia met 37-25 te sterk. Toch geniet Tachos-aanvoerder Joost Rombouts ervan om op het hoogste niveau te spelen. ,,Dit is uitdagender dan vorig seizoen in de eredivisie. Niet iedere club wil promoveren, want zowel sportief als financieel komt er wel wat bij kijken. Wij als spelers wilden er voor gaan.”

Schrikken

Tachos traint minder dan de opponenten, maar dacht na een goede voorbereiding weerstand te kunnen bieden. Dat viel tegen. De eerste twee duels gingen met meer dan twintig doelpunten verschil verloren. ,,Dat was even schrikken. Daarna hebben we elkaar even in de ogen gekeken en gezegd: ‘Dit moet anders’. Je mag niet verslappen, want tegenstanders straffen alles af. Dat is heel anders dan vorig jaar in de eredivisie.”

Twee zeges op Atomix zorgden voor een moment van euforie, maar alle andere competitieduels gingen verloren. Wel merkt de 26-jarige verbetering. ,,Van al die nederlagen zijn we mentaal sterker geworden. Ook zijn spelers individueel fysiek sterker geworden. Het is niet alleen meer incasseren, maar ook uitdelen. En als team staan we in goede en slechte tijden voor elkaar klaar.”

Quote We wisten dat het een zwaar seizoen ging worden en stellen subdoelen Joost Rombouts

In het begin van het seizoen baalde de aanvoerder flink van een nederlaag. ,,Als sporter wil je winnen. We wisten dat het een zwaar seizoen ging worden en stellen subdoelen, zoals: de tegenstander mag er maximaal zoveel maken of wij moeten minstens zoveel scoren. In combinatie met goed spel kunnen we dan toch tevreden zijn.”

Gevoel slaat om

Rombouts kwam gedurende het seizoen met een steeds beter gevoel thuis. ,,Natuurlijk is het soms frustrerend. In de kleedkamer kan ik nog echt balen en ben ik niet blij, maar ik kan het ook relativeren en kijk naar wat er is verbeterd. We spelen beter dan aan het begin.” Al zorgt dat er ook voor dat zijn gevoel weer begint om te slaan na een nederlaag. ,,We spelen goed en dan wil je meer. Het is lastig om verlies te accepteren.”

Vorig seizoen werd bijna alles gewonnen en was een zege bijna iets vanzelfsprekends. ,,Nu is de vreugde na een overwinning veel groter.” Totdat de volgende winstpartij daar is, haalt de aanvoerder zijn moment van blijdschap elders uit. ,,Een pr tijdens krachttraining, een gewonnen spelletje van mijn vriendin of tijdens padel mijn teamgenoten verslaan, zorgen nu voor een momentje van euforie.”

Ondanks dat het zwaar is, wil Tachos op dit niveau blijven spelen. In de nacompetitie kan handhaving worden veiliggesteld. ,,We hebben het gevoel dat we steeds dichterbij komen.” Om dat te bewijzen wil het team een Nederlandse topploeg op het hoogste niveau verslaan.