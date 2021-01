Het Koster-tijdperk bij Willem II: van Europees voetbal en de bekerfinale naar degradatiestrijd en congé

Zomer 2018: terugkeer in Tilburg

In de zomer van 2018 keerde Koster terug naar de club waar hij begin jaren ‘90 al coach was. ,,Het voelt goed om hier weer terug te zijn", zei hij tijdens zijn presentatie. Koster was de opvolger van Erwin van der Looi, die geen nieuw contract kreeg. Voor Koster betekende zijn aanstelling een terugkeer naar waar het allemaal begon als hoofdtrainer. Van 1986 tot 1990 fungeerde hij er als assistent van hoofdtrainer Piet de Visser, die de geboren Zeeuw opleidde. Het seizoen 1990-1991 was hij zelf hoofdtrainer van de Tilburgse club. Bijna drie decennia later leidde Koster zijn ploeg naar een tiende plaats in de eredivisie.