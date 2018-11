Het laatste Ajax-elftal dat overwinterde in de CL

Dertien jaar geleden overwinterde Ajax voor het laatst in de Champions League. Met Danny Blind als coach wonnen de Amsterdammers door twee goals van Nigel de Jong met 2-1 beslissende poulewedstrijd van Sparta Praag. Door die zege eindigde Ajax als tweede in een poule met ook nog Arsenal en FC Thun. Van de dertien spelers die destijds meededen, zijn er inmiddels zeven gestopt.

Maarten Stekelenburg (36, Everton)

Volledig scherm Maarten Stekelenburg © REUTERS Met een derde ster op de borst trekt Stekelenburg de deur in 2011 achter zich dicht in Amsterdam. De gouden toekomst die voor zijn voeten ligt, komt er echter niet. Na periodes bij AS Roma, Fulham, AS Monaco en Southampton zit de voormalig international inmiddels op de bank bij Everton.

Hatem Trabelsi (41, gestopt)

De Tunesiër strijkt in de zomer van 2001 neer in Amsterdam. Na vijf seizoenen bij Ajax vertrekt Trabelsi transfervrij naar Manchester City. Bij de club die destijds nog een marginale rol speelt in de Premier Leauge komt hij in één seizoen tot twintig wedstrijden. Na een jaar bij Al-Hilal sluit de rechtsback in 2008 zijn carrière af.

Zdenek Grygera (38, gestopt)

Vier seizoenen in de verdediging van Ajax zijn genoeg om de interesse van Juventus te wekken. Grygera maakt in 2007 transfervrij de overstap naar Turijn. Bij de net gepromoveerde club komt de Tsjech tot 114 wedstrijden. Na vier jaar vertrekt de verdediger naar Fulham. Een succes wordt het niet. Grygera komt in Londen tot een handjevol wedstrijden en zet in 2012 een punt achter zijn carrière.

Thomas Vermaelen (33, Barcelona)

Volledig scherm © AP Net twintig jaar is hij als hij zich staande houdt in de groepsronde van de Champions Leauge. Zes seizoenen later acht Vermaelen de tijd rijp voor een stap hogerop. Arsenal maakt tien miljoen euro over op de Amsterdamse bankrekening. Na vijf seizoenen in Londen vertrekt hij naar Barcelona, dat hem in 2016-2017 een jaar verhuurt aan AS Roma. Een succes wordt het niet. De blessuregevoelige verdediger heeft tot nu toe slechts 33 officiële wedstrijden gespeeld voor de Catalanen.

Urby Emanuelson (32, FC Utrecht)

Wat is het nu precies? Een linksback, middenvelder of toch een linksbuiten? Dé postite van Emanuelson is in al die jaren Ajax nooit gevonden. Na een goede periode bij AC Milan gaat het bergafwaarts. Emanuelson begint daarna aan een zwerftocht door Europa. Met Atalanta Bergamo, Hellas Verona, en Sheffield Wednesday op zijn cv strijkt de dan 31-jarige Amsterdammer neer bij FC Utrecht.

Wesley Sneijder (34, Al-Gharafa)

Volledig scherm © AFP De recordinternational verkast in 2007 naar Real Madrid, waar hij twee seizoenen speelt. In de zomer van 2009 trekt Los Blancos vele sterren aan. Sneijder kiest eieren voor zijn geld en vertrekt naar Internazionale. In Millaan wint hij in 2010 de treble, waarna hij zijn clubcarrière langzaam als een nachtkaars uitgaat. Na drieëneenhalfjaar Galatasaray speelt hij nog kort voor OGC Nice om vervolgens in Qatar af te bouwen bij Al-Gharafa.

Hedwiges Maduro (33, gestopt)

In de winter van 2008 haalt Ronald Koeman de huidige assistent-bondscoach van Jong Oranje naar Valencia CF. In de Sinaasappelstad speelt hij vier seizoenen. Na zijn overstap naar Sevilla raakt zijn carrière langzaam in een slop. Na twee jaar in Andalusië speelt Maduro nog voor PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonio Nicosia, waar hij zijn carrière in de zomer van 2018 beëindigt.

Olaf Lindenbergh (44, gestopt)

Nadat Martin van Geel de overstap van AZ naar Ajax maakt, weet hij één ding zeker. Lindenbergh moet dezelfde overstap maken als de kersverse technisch directeur van de Amsterdammers. Een gelukkige aankoop is de Noord-Hollander niet. Na twee seizoenen Ajax speelt hij nog een seizoen bij Sparta om vervolgens langzaam naar de anonimiteit van de eerste divisie en het amateurvoetbal te verdwijnen.

Steven Pienaar (36, gestopt)

De Zuid-Afrikaan vertrekt in 2006 naar Borussia Dortmund, Hij voetbalt daar slechts één seizoen. In Engeland voeldt hij zich meer thuis. Naast twee lange periodes bij Everton, speelt Pienaar ook nog voor Tottenham Hotspur en Sunderland. In zijn vaderland sluit hij in 2017 bij Bidvest Wits zijn carrière af.

Yannis Anastasiou (45, gestopt)

In zijn seizoenen bij Ajax komt de Griek niet in de buurt van de moyennes uit zijn tijd bij Roda JC. Daarom keek er ook niemand vreemd van op dat de spits in 2006 transfervrij naar Sparta mocht vertrekken. Na een jaartje op het Kasteel sluit hij in 2008 zijn voetballoopbaan af bij FC Omniworld. Hij verwezenlijkt zijn hoofdtrainersambities bij Panathinaikos, Roda JC en KV Kortrijk.

Nourdin Boukhari (38, gestopt)

Als groot talent van Sparta vertrekt de Marokkaan in 2002 naar Ajax. Met een huurperiode bij NAC op zak is Boukahri de linksbuiten van Ajax op die dinsdagavond in november 2005. Hij maakt het seizoen af bij Ajax om daarna door Europa en Nederland te zwerven. Hij sluit in 2015 zijn carriere af bij Magreb ’90.

Nigel de Jong (33, Al-Ahli)

Een invaller bezorgt Ajax met twee goals overwintering in de Champions Leauge. In de tweede ronde zou De Jong spelen tegen Internazionale. Het loopt allemaal anders. De keiharde middenvelder verkast in de winter van 2006 voor 3,5 miljoen euro naar HSV. Na vier jaar Manchester City en vier jaar AC Milan raakt De Jong bij LA Galaxy, Galatasaray, FSV Mainz en zijn huidige club Al-Ahli steeds verder uit beeld van het Nederlands Elftal.

Markus Rosenberg (36, Malmö FF)