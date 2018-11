Het moment van de waarheid voor Ajax: club op drempel tweede ronde

Door Daniël Dwarswaard



De roodwitte stalen constructie van het machtige Estadio da Luz torent boven de wijk Benfica in Lissabon uit. ‘Stadion van het licht’, is de letterlijke betekenis van Benfica’s imposante thuisbasis die vanavond met zo’n 55.000 supporters gevuld zal zijn. Ook figuurlijk moet deze plek in Lissabon een lichtpunt worden voor Ajax. Zo vroeg al in de poulefase kan de ploeg van trainer Erik ten Hag een bijzondere prestatie neerzetten. Bij winst is Ajax al verzekerd van de tweede ronde van de Champions League.



Natuurlijk kan het dan gaan om de slordige dertien miljoen die Ajax daarmee kan bijschrijven op de toch al goed gevulde bankrekening. Het kan gaan om de unieke ervaring die de meest talentvolle spelers van dit Ajax zullen op doen door nóg meer wedstrijden op het hoogte niveau te spelen. Of het kan gaan over de transferwaarde van Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en consorten die ongetwijfeld opnieuw zal stijgen.



Maar waar het écht om draait is dat Ajax bij winst weer aanzien krijgt en verdient binnen de internationale voetbalwereld. Natuurlijk was er twee seizoenen terug die spectaculaire finaleplaats in de Europa League tegen Manchester United. Maar verder was het de afgelopen jaren vooral afzien voor Ajacieden. Met het vorige seizoen zelfs zónder een hoofdtoernooi in Europa. Een historisch dieptepunt.