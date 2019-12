Het sportgala moet nu écht anders: ‘Het voelt allemaal zo ongemakkelijk’

Met een kater werd topsportend Nederland donderdagochtend wakker. En dat kwam niet door de spetterende after-party in de AFAS Live. Het NOC*NSF Sportgala 2019 verdient een kritische evaluatie. Want dat er van de zes genomineerde individuele sporters slechts één acte de présence gaf in Amsterdam voelde als de zoveelste nederlaag voor het Sportgala, dat al genoeg kritiek te verduren kreeg. De gouden handbalsters - bij hoge uitzondering in extremis nog na de deadline toegevoegd, een veelbelovend signaal voor de toekomst dat het ijzeren reglement toch buigzaam blijkt - maakten veel goed. Maar daar omheen werd opnieuw genoeg gemopperd. De drie grootste knelpunten op een rij, met suggesties voor verbetering.