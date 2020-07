Het wonderkind dat een 1 scoorde (maar het publiek toch op de banken kreeg)

Tiger Woods heeft weer last van zijn rug

17 juli Tiger Woods is bij zijn eerste optreden op de PGA Tour in vijf maanden bepaald nog niet in topvorm. De 15-voudige majorwinnaar ging vrijdag bij het Memorial Tournament in Dublin (Ohio) als vroege starter rond in 76 slagen (+4). De 44-jarige Amerikaan zal met een score van 147 waarschijnlijk net de ‘cut’ voor het weekeinde halen. De tweede ronde op de Muirfield Village Golf Club is nog aan de gang.