Hewitt klaar met bedreigingen Tomic: ‘Zolang ik captain ben speelt hij niet’

profeet van de week ‘Profeet’ John Feskens verwacht puntende­ling in Brabantse derby: ‘Vertrek van Sol is teleurstel­ling voor de club’

14:00 Elke week voorspelt een andere speler of clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan John Feskens, clubicoon van Willem II, maar ook met een verleden bij NAC. Daarnaast is ‘d'n Beitel’ video-analist bij PSV.