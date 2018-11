Higler fluit in Europa League bij Leverkusen

Stroll test al in Force India

11:57 Lance Stroll is nog altijd niet officieel bevestigd als wedstrijdrijder bij het Formule 1-team van Racing Point Force India in 2019, maar de Canadees stapt morgen en woensdag wel in de roze bolide van de renstal. Stroll test op circuit Yas Marina in Abu Dhabi de nieuwe banden van Pirelli.