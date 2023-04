Hij ging voor speeltijd naar Engeland, maar Arnaut Danjuma kwijnt bij Spurs vooral weg op de bank

47 minuten. Het is voor de meeste mensen de tijd die ze besteden aan een rondje hardlopen op zondag, om het huis snel te poetsen voordat er bezoek komt of om boodschappen te doen. Voor Arnaut Danjuma is het de speeltijd waarin hij dit jaar in actie kwam voor de Engelse club Tottenham Hotspur. Toch gloort er een heel klein beetje hoop voor de buitenspeler.

Omdat hij op de bank was beland bij het Spaanse Villarreal, ging Arnaut Danjuma afgelopen winter op zoek naar speeltijd. De aanvaller uit Oss uit bij Tottenham Hotspur, maar van meer minuten maken is in Engeland helemaal niets terechtgekomen.

De Ossenaar (26) was na een succesvol seizoen bij Villarreal na de zomer op het tweede plan gekomen in Spanje. Bij de club waar hij vorig jaar verrassend de halve finale van de Champions League mee bereikte, werd zijn speeltijd door onder meer blessures en een trainerswissel minder en minder.

Niet naar Everton, maar naar Tottenham

Dat Danjuma uitkeek naar een andere club, was dus niet zo gek. De aanvaller leek in januari op weg naar het Engelse Everton, een laagvlieger uit de Premier League. Hij onderging er zelfs een medische keurig, maar besloot alsnog om voor een andere Engelse club te kiezen. Tottenham Hotspur sloeg toe en huurde de Nederlander tot het eind van dit seizoen.

Volledig scherm Arnaut Danjuma poseert op 24 januari met het shirt van Tottenham Hotspur, dat hem op huurbasis overnam van Villarreal. Het shirt heeft hij tijdens wedstrijden nog niet vaak aangehad. © Tottenham Hotspur FC via Getty I

Met een doelpunt bij zijn debuut, als invaller in de FA Cup, begon hij zijn avontuur in Londen voortvarend. Maar daarna werd het stil. Erg stil. Na zijn eerste korte invalbeurt kwam Danjuma nog maar drie keer binnen de lijnen, telkens als invaller. Zijn laatste wedstrijd? 1 maart, slechts acht minuten in de FA Cup tegen Sheffield United.

Met pas 47 minuten op de teller, lijkt de verhuurbeurt van Danjuma uit te draaien op een mislukking. Ook deze week tegen - nota bene - Everton (1-1) bleef de zesvoudig international de hele wedstrijd op de bank. Ter vergelijking: in de eerste seizoenshelft speelde hij voor Villarreal nog ruim 800 minuten.

Een succes is het avontuur van Danjuma tot nog toe allerminst bij Tottenham, dat onlangs manager Antonio Conte ontsloeg. Aangezien de nummer vier van de Premier League is uitgeschakeld in de Champions League en FA Cup, gaat de focus volledig op de competitie.

‘Danjuma verdient het om vaker te spelen’

En daar krijgen voorin Harry Kane, Heung-Min Son en Dejan Kulusevski de voorkeur. ,,Danjuma verdient het om vaker te spelen", vertelde Cristian Stellini, die Conte vervangt, vrijdag tegen de Engelse pers. ,,Maar we hebben drie heel goede aanvallers en het is niet makkelijk om hen te wisselen, omdat je dan scorend vermogen inlevert.”

Toch gloort er een beetje hoop voor Danjuma. Wie weet ziet Stellini het namelijk wel in de Nederlander zitten. Daar komt bij dat Lucas Moura, die tegen Everton inviel, vanwege een rode kaart voorlopig geschorst is. De Braziliaan Richarlison is geblesseerd. Zaterdag speelt Spurs tegen Brighton & Hove Albion.

De kans op veel speeltijd in Londen lijkt desalniettemin ver weg voor de Brabander. En het Nederlands elftal? Een oproep van bondscoach Ronald Koeman bleef vorige maand al uit. En als de minutenmeter niet oploopt, komt daar hoogstwaarschijnlijk geen verandering in.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.