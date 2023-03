Hockeymannen van Den Bosch maken er tegen hekkensluiter Voordaan ‘Oeteldonks’ feestje van: elf doelpunten

Het wordt met de week spannender voor de bovenste plekken in de Tulp Hoofdklasse bij de hockeymannen. In de strijd voor vier plaatsen in de play-offs laten kandidaten onverwachte punten liggen. De ranglijst schuift als een harmonica in elkaar.

De mannen van Den Bosch deden gistermiddag thuis overtuigend wat ze moesten doen: namelijk winnen van de nummer laatst Voordaan. Het werd dus 11 tegen 1, onder meer door drie goals van topscorer Koen Bijen.

Wie zondagmiddag enkele minuutjes te laat het hockeyterrein aan de Oosterplas betrad had al drie doelpunten gemist. HC Den Bosch schoot uit de startblokken. Voordat de gasten uit Groenekan in de gemeente De Bilt het zelf enigszins doorhadden stond er al een 3 - 0 tussenstand op het scorebord. ,,Je moet nooit te laat komen bij ons”, aldus Den Bosch-coach Marc Lammers lachend.

Eerste goal in hoofdklasse

,,Nee, we hebben van tevoren niks speciaals gegeten”, antwoordt aanvoerder Jasper Tukkers even later. ,,Ik gewoon een boterhammetje met ham.” De aanvoerder was gistermiddag zelf goed voor de 4 - 0. ,,Ik heb nog nooit een goal in de hoofdklasse gemaakt. Ik maak ze overal; oefenwedstrijden, de Gold Cup en in de zaal. Lekker dat ik vandaag scoor. Nu ben ik los”, voorspelt de middenvelder.

Dat Den Bosch dit weekend een elfklapper maakt is prima voor het doelsaldo. Zeker met het oog op de play-offs waar straks de prijzen worden verdeeld. Voor dat toetje zijn zeker acht kandidaten in de race. ,,Het ligt deze competitie heel dicht bij elkaar. Dat maakt het leuk”, bevestigt hockeyer Pepijn Reyenga. ,,Ik denk dat het tot het laatste moment spannend blijft. We moeten elkaar vooral scherp houden. Die goal van Voordaan was onnodig.”

Den Bosch heeft inmiddels ruim een jaar niet meer verloren op eigen veld. De laatste nederlaag was 10 maart 2022 tegen HGC (1-3). ,,Voor eigen publiek proberen we altijd dat tandje extra te geven”, legt Reyenga uit.

Stage bij Oranje

Hij werd vorige week - met onder andere ploeggenoot Jasper Tukkers - door bondscoach Jeroen Delmee opgeroepen voor een stage bij het grote oranje met het oog op de FIH Pro League-interlands in juni en het EK in augustus in Duitsland. ,,De tweede keer. Het hockeyniveau en het tempo liggen bij het Nederlands team een stukje hoger dan hier in Den Bosch”, weet Reyenga inmiddels. ,,Ik ga in Amstelveen weer mijn uiterste best doen.”

In de competitie spelen de mannen van HC Den Bosch zondagmiddag in Zeist tegen Schaerweijde. Donderdag 23 maart staat eerst nog de halve finale om de Gold Cup (de hockeybeker red.) tegen HDM op de rol. Die wedstrijd in Den Bosch begint om 20.30 uur.

Scoreverloop: Den Bosch - Voordaan:

1 - 0: Jeremy Hayward sc (2e m), 2 - 0: Jaïr van der Horst (3e m), 3 - 0: Dylan Wotherspoon (3e m), 4 - 0: Jasper Tukkers (16e m), 4 - 1: Thomas van Battum sc (22e m), 5 - 1: Simon Dalderop sc (26e m), 6 - 1: Koen Bijen (30e m), 7 - 1: Koen Bijen (30e m), 8 - 1: Timo Boers sb (33e m), 9 - 1: Koen Bijen (46e m), 10 - 1: Timo Boers sc (47e m), 11 - 1: Jeremy Hayward sc (57ste m).