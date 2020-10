Hockeysponsor wil gelijke beloning voor vrouwen, anders geen deal

De bank biedt verenigingen hulp aan om de doelen te realiseren. Deelname aan het programma is niet vrijblijvend. ,,Clubs die ABN Amro als sponsor willen behouden moeten zich aan de doelen committeren”, meldt de bank in een persbericht. De huidige contracten met een aantal hoofdklasseclubs lopen volgend jaar af. Om te verlengen, moeten verenigingen aantonen dat diversiteit en inclusie een hoofdthema is. Onder andere de grote verenigingen Amsterdam, Rotterdam, HGC, Bloemendaal en Oranje-Rood hebben ABN Amro als (hoofd)sponsor.

Voorzitter Diederik Chevalier van HC Rotterdam vindt het in de basis een goed streven, maar plaatst wel een nuance, die bij de bank niet klinkt. ,,Bij ons speelt het eerste damesteam een klasse lager, dan vergelijk je appels met peren. Maar neem een club als Bloemendaal, waar de mannen steevast kampioenskandidaat zijn en de dames niet, dan heb je wel te maken met verschillende budgetten. Een degradatiekandidaat bij de mannen betaalt ook niet hetzelfde als Bloemendaal. Ook het bereik is anders, bij ons trekken de dames een kwart van het aantal bezoekers van de mannen. Dus vergelijk appels wel met appels. Maar als de situatie tussen het eerste mannen- en vrouwenteam vergelijkbaar is, is gelijke beloning logisch. Want het is inderdaad zo dat mannen nu veel meer verdienen dan vrouwen.” Wel hoopt Chevalier dat clubs de tijd krijgen om de boel recht te trekken. ,,Of vijf jaar daarvoor te snel is, valt te bezien.”