Hockeytrainer Ehren stopt bij Den Bosch en focust zich op België

Bij Willem II zijn ze gewapend tegen de kou: ‘De wisselspe­lers zitten in een soort zak’

8:55 Bij Willem II zijn voorzorgsmaatregelen getroffen tegen de kou, ook al belooft het duel bij Feyenoord zondagmiddag qua temperatuur niet extreem koud te worden. Chima Onyeike, die zelf meer dan 250 wedstrijden in het betaald voetbal speelde, is conditie- en hersteltrainer in Tilburg. Hij legt uit wat spelers, op het veld en de bank, doen tegen de kou.