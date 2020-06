Hoe een schandaal een einde aan twee bokscarrières maakte

Het was onvermijdelijk dat Billy Collins jr. bokser zou worden. Zijn vader was prof geweest en liet er vanaf de wieg geen twijfel over bestaan dat zijn zoon in z’n voetsporen zou treden. De jonge Billy bleek talentvoller dan zijn oudeheer en zijn profloopbaan kende een vliegende start: de Amerikaan won zijn eerste veertien partijen in het weltergewicht. In de vijftiende wedstrijd, op 16 juni 1983, wachtte de Puerto Ricaan Luis Resto. Het zou de laatste professionele bokspartij voor beide mannen zijn.