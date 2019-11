Hoe Feyenoord plots van plek vier naar plek één kan stijgen

AZ kan Astana eruit knikkeren

PSV kan zich plaatsen voor knock-outfase

PSV kan vanavond al een einde maken aan al het rekenwerk. Bij een uitoverwinning op LASK Linz weten de Eindhovenaren zich verzekerd van een plekje in de kokers tijdens de loting voor de zestiende finales op 16 december. Dan kan de ploeg van Mark van Bommel namelijk niet achterhaald worden door zowel Rosenborg (in puntenaantal) als LASK (op basis van onderling resultaat). Bij een gelijkspel ligt PSV overigens ook nog altijd prima op koers. Zelfs bij een nederlaag is er eigenlijk nog geen vuiltje aan de lucht.

Feyenoord kan stijgen van plek vier naar plek één

Feyenoord zit in een spannende poule. Met vier clubs binnen drie punten van elkaar valt er nog niets te zeggen over de uitkomst van groep G. Het geplaagde Feyenoord, waar trainer Dick Advocaat vorige week het roer overnam van Jaap Stam, kende dit seizoen weinig uitschieters. Maar eentje daarvan vond wel plaats in de Europa League. Thuis werd FC Porto namelijk met 2-0 verslagen. En daardoor zijn de Rotterdammers ondanks hun laatste plaats in groep G nog gewoon in de race.



Zelfs bij een thuisnederlaag tegen Young Boys vanavond houdt Feyenoord zicht op Europese overwintering, hoewel dat een scenario vol hobbels en kuilen wordt waarbij de mannen van Advocaat het niet meer zelf in de hand hebben. Bij een eventueel gelijkspel tegen Young Boys zou dat wél het geval zijn. En bij een zege kan Feyenoord zelfs stijgen van plek vier naar plek één. Als met meer dan twee goals verschil wordt gewonnen van de Zwitsers, en Rangers en Porto gelijkspelen, is dat het geval.