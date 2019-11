Hoe het poenerige Chelsea onder Lampard meer waardering krijgt

Bij het verlaten van Vicarage Road kreeg Frank Lampard afgelopen weekeinde de vraag of Chelsea weer een club is om lief te hebben. ,,Daar geef ik geen antwoord op”, antwoordde de trainer diplomatiek. De 41-jarige oud-speler is vergroeid met ‘The Blues’ en weet als geen ander dat vanwege het poenerige imago het sentiment rondom de club lange tijd heel anders is geweest.

Nu won zijn team net met 1-2 van laagvlieger Watford. Nu is dat niet bijzonder, het frivole spel met een handvol Engelse toptalenten wel. Het viel twee weken geleden in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax (0-1) ook al op. Net zoals Lampard rust uitstraalt als trainer. Iets dat hij pas anderhalf jaar is, nadat hij vorig jaar bij Derby County in het Championship warm draaide voor zijn huidige job.

Afgelopen zomer begon het Chelsea-boegbeeld aan zijn tweede loopbaan bij de club. Hij heeft er met een grote plaquette al een prominente plek op de gedenkmuur. Op Stamford Bridge hangt aan de tweede ring ook al sinds jaar en dag een spandoek met: ‘Super Frankie Lampard’. Naar het lied dat de supporters al zongen voor hem als middenvelder, toen hij in het veld ook al een baasje was.

Lastige klus

Volledig scherm Applaus van Roman Abramovitsj na de winst van de Premier League in 2017. © REUTERS Frank Lampard nam zelfverzekerd in één van de lastigste trainersklussen in het huidige topvoetbal aan. Ga maar na: José Mourinho (twee keer), Avram Grant, Luis Felipe Scolari, Carlo Ancelotti. André Villas-Boas, Rafa Benítez, Antonio Conte en Maurizio Sarri, allemaal sneuvelden ze de laatste jaren als manager bij Chelsea.



Want geduld, dat heeft de eigenaar Roman Abramovitsj doorgaans niet. Het is één van de redenen waarom de club nooit echt populair geworden is. Sinds de overname van de rijke Rus in 2003 moest Chelsea winnen en snel ook. Met 16 prijzen in 16 jaar lukte dat, maar voor sympathie zorgde het niet. Sterker: het ‘boring, boring, Chelsea’ kwam vaak van de tribunes.

Wat nu helpt is dat met clublegende Lampard eindelijk eens een Engelsman trainer is bij een topclub, een zeldzaamheid in de rijkste voetbalcompetitie op aarde. En dan dat doet hij dat ook nog onder relatief zware omstandigheden, want Chelsea mag vanwege een transferverbod voorlopig geen spelers kopen. Tel daarbij op dat met Eden Hazard de ster van afgelopen seizoen naar Real Madrid vertrok.



Toch doet Chelsea dankzij de jeugd nog altijd met de besten mee. Tot enthousiasme van de fans, maar ook van de eigenaar. Hij pompte niet alleen geld in de selectie, maar investeerde ook in de jeugd. In Cobham ligt een multifunctioneel complex met wel dertig velden. De opleiding wordt al langer geroemd, maar nu zijn de jongelingen ook eindelijk zichtbaar. Mason Mount (20) bijvoorbeeld, maar tegen Watford ook Fikayo Tomori (21), Reece James (19) en Callum Hudson-Odoi (18).

Volledig scherm Opstelling voor het duel met Ajax in Amsterdam. Met boven van links naar rechts: Tammy Abraham, Marcos Alonso, Fikayo Tomori, Kurt Zouma en Kepa. Onder: César Azpilicueta, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Jorginho, Mateo Kovacic en Willian. © AFP

Stuk voor stuk Engelse talenten, die samen met gevestigde spelers als Jorginho, Willian en Mateo Kovacic het team na een wisselvallig begin van het seizoen opstuwen naar de top van de ranglijst, zowel in de Premier League als Champions League.

Academie

Zo kan het dus ook bewijst Lampard, met naast zich Jody Morris. Ook een oud-speler van Chelsea, die eerder in de opleiding als trainer actief was. Daar beklaagde hij zich over het feit dat hoofdtrainers amper naar de jeugd omkeken. Ook al waren ze van wereldklasse, het viel niemand op wat er in Cobham gebeurde omdat talenten van de academie maar geen kans kregen.

Hoe anders is het nu. ,,Het is een plezier om naar te kijken, de jonge spelers passen zich goed aan”, zegt de Engelse tv-analist Jamie Redknapp bijvoorbeeld na het duel van Chelsea met Watford. De oud-speler van onder andere Liverpool is één van de velen die vooral het attractieve karakter van het spel roemt.

Eén van de spelers die daar het meest aan bijdraagt is Mount. Toen Lampard vorig seizoen met Morris bij Derby County kwam, huurde hij direct de aanvallende middenvelder direct van Chelsea. Net als verdediger Tomori. Met dank aan die twee haalden ze bijna de Premier League, pas in de finale ging het mis tegen Aston Villa. Terug in Londen krijgen beiden nu volop de kans en laten ze het ook zien.

Mount speelde twee jaar geleden nog als leenspeler bij Vitesse, maar zit nu bijvoorbeeld in de nationale ploeg van Engeland. Zoals ze het nu ook bij Chelsea graag zien. Vorig jaar nog debuteerde Hudson-Odoi voor zijn land voordat hij bij ‘The Blues’ ook maar een keer in de basis had gestaan. Vooral omdat het hele team op sterspeler Hazard geënt was.

Nu is niet Hazard maar Mount de verpersoonlijking van Chelsea, dat niet alleen succesvol maar ook wat meer geliefd lijkt.

