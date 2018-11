Hoe moet dat verder, als zij stoppen?

Door Rik Spekenbrink



Op 2 februari 2004 nam Roger Federer de nummer 1-positie op de wereldranglijst over van Andy Roddick. Van de 770 weken die sindsdien voorbij gingen, werd de ranking 729 weken aangevoerd door één van de grote drie: Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic. De Serviër is sinds maandag weer de beste tennisser van de wereld. Alleen Andy Murray doorbrak de imposante reeks van het trio even.



Of dat slecht is voor de sport, altijd maar dezelfde paar gezichten aan de top? John van Lottum kan niets met de vraag, vindt die negatief en bijna beledigend richting de drie unieke spelers. ,,Ik zie geen enkele aanleiding om zo te denken. Het keert zich absoluut niet tegen het tennis dat deze drie nog steeds domineren, integendeel. De televisierechten zijn wereldwijd weer in waarde gegroeid, dat zegt genoeg.”