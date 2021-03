Hoe oud-prof Wittingham (35) op tragische wijze overleed na een avondje in de kroeg

Wittingham overleed vorig jaar op 19 maart in het ziekenhuis wegens hoofdletsel. De Engelsman, die in zijn carrière ook uitkwam voor Aston Villa, Burnley, Derby County en Blackburn Rovers, was twaalf dagen eerder opgenomen in het ziekenhuis nadat hij op zijn hoofd was gevallen in een café.

Op 7 maart haastte Whittingham zich naar de kroeg in Barry, een stad in het zuiden van Wales. De Brit ging daar met zijn vrienden het duel tussen Wales en Engeland bekijken tijdens de Six Nations. Wegens tijdgebrek had Whittingham thuis niet ontbeten, omdat hij anders te laat zou komen voor de kraker. Eenmaal aangekomen in de pub vloeiden de liters alcohol voor de Championship-kampioen van 2013 en zijn vrienden rijkelijk.

Quote Ik liep naar hem toe om mijn hand aan te bieden, in de veronder­stel­ling dat hij die gewoon zou aannemen en ik hem weer overeind zou helpen. Robert Williams, Zwager

Na het nodige bier en tequila ging Whittingham stoeien met zijn zwager Robert Williams. Dit geintje liep vreselijk af: de middenvelder botste tegen de nooddeur aan en viel met zijn hoofd op de brandtrap. Williams beschreef in de rechtbank de situatie als volgt: ,,Ik liep naar hem toe om mijn hand aan te bieden, in de veronderstelling dat hij die gewoon zou aannemen en ik hem weer overeind zou helpen. Toen ik Peter beter bekeek, zag ik dat hij niet bewoog. Zijn ogen stonden wijd open en waren bijna helemaal wit”.

Uiteindelijk werd Whittingham bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis. Na twaalf dagen overleed de middenvelder, die 87 wedstrijden speelde in de Premier League, aan ernstig hoofdletsel. Lijkschouwer Graeme Hughes concludeerde na de val dat Whittingham een hoeveelheid alcohol had gedronken die waarschijnlijk van invloed was op zijn gedrag en zijn evenwicht.

Naast zijn getraumatiseerde vriendengroep liet Whittingham zijn zoon en zwangere vrouw, die inmiddels is bevallen van nog een zoon, achter. Hoe een gezellige kroegavond kan uitlopen tot een drama..

Volledig scherm Peter Whittingham begon zijn carrière bij Aston Villa, waar hij 56 wedstrijden speelde. © Action Images via Reuters