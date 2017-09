Hogenkamp loopt finale mis in Seoul

Tennisster Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het toernooi van Seoul. De 25-jarige Nederlandse moest in twee sets buigen voor Beatriz Haddad Maia: 6-1 en 7-6 (7). De Braziliaanse neemt het in de finale op tegen de Letse Jelena Ostapenko.