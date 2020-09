Hogenkamp naar laatste ronde kwalificaties Roland Garros

Anouar Hadouir maker laatste Europese goal in Koning Willem II-stadion

11:00 Op vijf dagen na vijftien jaar geleden was het Koning Willem II-stadion voor het laatst het strijdtoneel van een Europese wedstrijd. Op 29 september 2005 speelde Willem II de return in het Europa Cup II-toernooi tegen AS Monaco. Het werd 1-3. Uit was er al met 0-2 verloren.