Hogenkamp nog een zege af van hoofdtoernooi

Orlando Trainings­kamp Ajax: achtbanen, ‘showpotjes’ en Scooby Doo

9:52 Een trainingskamp is voor Ajax zwoegen en zweten. Maar óók werken aan de teambuilding en ontspanning. In Orlando, de pretparkhoofdstad van de VS, kan dat perfect. Tamelijk anoniem ook nog eens. Een sfeerimpressie.