Hogenkamp te sterk voor geëmotioneerde Bertens in Seoul

Richél Hogenkamp heeft het duel met Kiki Bertens in de eerste ronde van het toernooi in Seoul in haar voordeel beslecht. De 25-jarige Doetinchemse won in Zuid-Korea in drie sets van haar even oude landgenote: 5-7 6-4 6-3.

De partij verdiende geen schoonheidsprijs. Beide speelsters hadden vooral grote moeite met hun service. Over en weer leverden zij hun opslaggames in. De als tweede geplaatste Bertens, de nummer 29 van de wereld, maakte de meeste fouten. In het derde bedrijf kwam ze zelfs 5-1 achter. De Wateringse leek zich even op te richten, maar Hogenkamp liet haar landgenote niet meer in de wedstrijd terugkomen.

Bertens en Hogenkamp troffen elkaar voor de zesde keer. In de voorgaande confrontaties was Bertens drie keer de beste, Hogenkamp, die op de 119de plaats heel wat lager staat op de wereldranglijst, voegde daar nu haar derde zege op Bertens aan toe. Voor de Wateringse was het toernooi in Seoul haar eerste optreden na de US Open. Hogenkamp speelde na New York nog in Tokio, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld.