Hogenkamp vecht, maar strandt op US Open

Richel Hogenkamp heeft na een emotionele week in New York niet kunnen stunten in haar eersterondepartij op de US Open. Ze verloor vannacht van Donna Vekic: 6-7, 3-6.

Hogenkamp en Vekic stonden geprogrammeerd als derde partij van de dagsessie op baan 12. Maar het duurde tot 20.00 uur in de Amerikaanse avond voordat de twee de baan op konden. De Kroatische, 23 jaar en de nummer 23 van de wereld, was uiteraard de favoriet tegen qualifier en nummer 207 van de ranglijst Hogenkamp. Maar in de eerste set was er van veel krachtsverschil geen sprake.

Het was een vermakelijk duel, maar daar kocht Hogenkamp uiteindelijk niets voor. Ze verloor de tiebreak van de eerste set (4-7), nadat ze die op 6-5 had verzuimd uit te serveren. Die tiebreak was niet sterk van de Achterhoekse, maar ze kon toch moed putten uit het eerste bedrijf. Ze had niet de power van Vekic, maar kon haar met allerlei handigheidjes wel prima bijbenen. Dan weer een lob, dan weer een dropshot, soms een backhand-winner. Ze stuurde de Kroatische van links naar rechts en varieerde tussen de slice en vlakkere groundstrokes. Ze moest ook vaak in de verdediging, maar Hogenkamp is fit en snel, ze kreeg haar racket achter heel veel ballen.

Een vroeg verdiende break voorsprong gaf Hogenkamp op 3-2 uit handen, maar op 5-5 kwam ze opnieuw op voorsprong. Het niveau van de partij, aanvankelijk heel aardig, was op dat moment wel even weggezakt. Hogenkamp, die veel moeite had met de opgooi en daardoor het serviceritme, liet zich te gemakkelijk terug breken en verloor de set.

Na een vroege break in de tweede set leek Vekic de partij naar zich toe te trekken, maar Hogenkamp toonde karakter en kwam terug tot 2-2. Ze bleef zicht houden op een derde set, maar op 3-5 kreeg Vekic een matchpoint, dat ze direct benutte.

Hogenkamp vertelde zaterdag in New York openhartig over het zware jaar dat achter haar ligt. Na het overlijden van haar moeder, die anderhalf jaar ziek was geweest, was het vaak moeilijk geweest alle energie en toewijding in haar sport te steken. Een jaar na dato kwamen veel emoties naar boven, ook positieve, nadat Hogenkamp zich via het kwalificatietoernooi voor het eerst sinds Roland Garros vorig jaar plaatste voor een grand slam. De loting bood perspectief, ook al trof ze een geplaatste tegenstandster, voorspelde ze al. Maar uiteindelijk was Vekic een maatje te groot.