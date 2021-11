Honkballer Albies wint met Atlanta Braves World Series

Podcast | ‘Frenkie de Jong moet goed nadenken over zijn volgende stap’

De nieuwe AD Voetbalpodcast gaat in op de Champions League, waarin Barcelona vanavond in actie komt. Maar ook de de gepromoveerde clubs Cambuur Leeuwarden, Go Ahead Eagles en NEC komen aan bod. Presentator Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou bespreken hun prestaties dit seizoen.

2 november