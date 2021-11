Honkballer Ozzie Albies wint met Atlanta Braves World Series

Djokovic wint in Parijs ook bij rentree in het enkelspel

Novak Djokovic heeft op het masterstoernooi van Parijs een succesvolle terugkeer beleefd in het enkelspel. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de tweede ronde de Hongaar Márton Fucsovics in drie sets: 6-2 4-6 6-3. Hij won maandag in Parijs ook al zijn eerste partij in het dubbelspel. Met zijn landgenoot Filip Krajinovic bleef Djokovic de Australiërs Alex de Minaur en Luke Saville de baas: 4-6 6-4 10-7.

