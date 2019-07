Hugo terug naar Palmeiras, Oviedo terug naar FC Kopenhagen

Coen Vermelt­foort verzamelt met winst in Duizel twee truitjes

8:01 Coen Vermeltfoort werd gisteren in Duizel twee keer op het podium geroepen. De Vlijmenaar won de plaatselijke wielerronde ‘Om de Gele Trui’ en nam dankzij die prestatie de leiding over in het Belisol Eindhoven Kempenklassement.