‘Hulk’ De Ligt gaat na speldenprik Cuadrado over op mes en vork

Lars Lambooij bij scouting van RKC

20:02 Lars Lambooij is per 1 juli toegevoegd aan de scouting van RKC Waalwijk. De 32-jarige Tilburger, voormalig voetballer van Jong Willem II, Veendam en Go Ahead, gaat aan de slag met de informatie die video- en data-analisten van de club verzamelen.