Huntelaar keert na vier jaar terug bij tweede liefde Schalke

Clubs en speler zijn in hoofdlijnen akkoord over een overstap van Huntelaar, die zijn hart volgt en heeft besloten in de laatste maanden van zijn glansrijke carrière oude liefde Schalke te helpen in de strijd tegen degradatie. Huntelaar is reeds in Duitsland om de medische testen te doorlopen. Als de laatste details met succes worden afgewikkeld, zit Huntelaar waarschijnlijk woensdag al op de bank als concurrent Köln in Gelsenkirchen de tegenstander is.