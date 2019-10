Ibrahimovic geeft kinderen in Malmö vrij van school

Video Oranje even fijne 'ontsnap­ping' voor Memphis Depay

9:31 Voor Memphis Depay komt de huidige interlandperiode erg gelegen. Waar veel internationals zich maandag met een goed humeur bij Oranje meldden, duurde het bij de aanvaller even voordat er een lachje vanaf kon. Zijn werkgever Olympique Lyon had voor dit seizoen grote plannen, maar begin oktober verkeert de Franse topclub al in hoge nood.